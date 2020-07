Protesta de vecinos del barrio Ampliación Francisco I: “Queremos luz legal”

Un móvil de Los Primeros se acercó al barrio Ampliación Francisco I (límite entre Capital y El Manantial) donde los vecinos han llevado adelante una protesta por las malas condiciones en la zona. Deben pasar por un puente en muy mal estado y clausurado.

“Lamentablemente es una travesía. Acá hay ausencia de muchas personas que deberían hacerse cargo de esta situación. Todos corren riesgo acá. Es un abandono total“, comentó un vecino.

Se trata de un barrio que tiene casi cinco años donde el suministro de energía no es el adecuado. “En varias oportunidades hemos pedido a EDET que se acerque porque queremos pagar la luz como todas las personas. Nos dijeron que nos iban a dar una solución y no nos solucionaron nada. Necesitamos y estamos dispuestos a pagar el servicio. Acá hay familias numerosas y no podemos estar sin luz“, dijeron.

“Lamentablemente estamos colgados, usurpando la ley porque no nos escuchan y nos ponen el medidor. Acá hay gente que quiere pagar pero no nos queda otra que hacer lo ilegal”

Cansados de los pedidos y reclamos, los vecinos cortaron la ruta 301 esperando ser escuchados.