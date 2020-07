Un funcionario de Ishii confirmó que cuando habló de ‘falopa’ era en referencia a la droga

El jefe de Gabinete de José C. Paz, Gastón Yáñez, reconoció que el intendente Mario Ishii hablaba de drogas en un video donde se lo escucha admitir que cubre a personas que venden “falopa” con ambulancias del municipio.

En su defensa, el jefe comunal declaró a Infobae que había utilizado ese término para referirse a medicamentos. Su abogado, refrendó la teoría ayer al presentarse ante los tribunales de San Martín.

Pero, Yáñez reconoció hoy en radio La Red que el intendente habló de drogas, pero que no podía denunciar el hecho ante la Justicia porque no tenía pruebas.

“No teníamos elementos suficientes. Él no lo sabe, no tiene pruebas suficientes. Él no los está acusando públicamente, él está en una discusión salarial tratando de que vuelva a funcionar el servicio de ambulancias”, justificó el funcionario.

Fuente: Cadena 3