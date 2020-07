Salta: el lunes tomarán exámenes presenciales a secundarios, técnicas y terciarios

Las escuelas salteñas no reabrirán hoy sus puertas como estaba previsto, sino el próximo lunes debido a la resolución 39 del Comité Operativo de Emergencias (COE) que redujo al mínimo la actividad en la administración pública provincial hasta este viernes, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Así lo confirmó ayer la secretaria de Gestión Educativa de Salta, Roxana Celeste Dib, quien instruyó a los directivos a realizar de todas maneras estos días las inscripciones para los exámenes de terminalidad de estudios de forma virtual. Las y los estudiantes interesados en rendir deben comunicarse con el establecimiento por whatsapp, Facebook, mail o plataforma para poder inscribirse.

Entonces, desde el próximo lunes y hasta fines de agosto habrá mesas examinadoras presenciales en secundarias, técnicas, jóvenes y adultos, y nivel superior. Aquellos que por diversos motivos no puedan realizar el examen presencial tienen la posibilidad de plantear a la institución un examen a distancia. Vale recordar que existe un protocolo de bioseguridad para los exámenes aprobado por los gremios docentes y autoridades educativas de la provincia que todos deberán respetar.

En principio, la idea era que unos días antes de que los chicos pudieran rendir se reincorporaría el personal administrativo y de maestranza para la reorganización de cada escuela. Sin embargo, no se podrá realizar y los que tengan que volver lo harán directamente el lunes.

Las evaluaciones generarán un movimiento en las escuelas que, según estiman, será mínimo ya que no serían muchos los que tienen que rendir. El dato exacto Educación recién lo tendrá este viernes, cuando haya terminado con las inscripciones.

Las primarias por ahora no retomarán ni siquiera la atención administrativa, quizás recién lo hagan en septiembre, con la vuelta a clase de los séptimos. Una directora de primaria le comentó a El Tribuno que no reabre porque no tiene mesas examinadoras previstas en esta época y que aguardará las decisiones del Ministerio.

Celeste Dib recordó que se habilitaron las inscripciones 2021 para docentes interinos y suplentes en Junta Calificadora por lo que es probable que algunas deban abrir. En tanto, sigue sin conocerse la cantidad de administrativos y ordenanzas que volverán a trabajar y los que no lo harán.

Las fechas de exámenes

Las mesas de exámenes para completar estudios secundarios se realizarán en tres llamados: el primero la próxima semana. Para poder rendir los estudiantes deberán contactarse de forma virtual con la institución entre hoy y el viernes.

El segundo llamado está previsto del 13 al 20 de agosto. Las inscripciones serán unos días antes, del 10 al 12. El tercer y último turno está fijado del 25 al 31 del próximo mes. Los interesados podrán anotarse del 21 al 24.

Mientras que en el nivel superior no universitario desde hoy arrancaba el segundo turno extraordinario hasta el 4 de la semana que viene. No se conoció qué sucederá con las mesas presenciales que debían rendirse entre hoy y el viernes. Los dos turnos ordinarios serán del 10 al 14 y del 19 al 25.

Fuente: El Tribuno