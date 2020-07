La NBA vuelve al ruedo este jueves con el duelo entre Lakers – Clippers

La espera termina en la NBA. El campeonato más importante del baloncesto en el planeta reanuda mañana su competencia tras cinco meses de inactividad, a raíz de la pandemia de coronavirus.

El popular certamen fue suspendido el 11 de marzo y se reiniciará este jueves en la única sede de Disney para completar su temporada 2019/2020. De los 30 equipos participantes originalmente, 22 son los que continuarán en competencia ya que los otros ocho no tenían chances de clasificar a los play off.

El sitio oficial de la NBA informó toda la programación que comenzará con los duelos entre New Orleans Pelicans-Utah Jazz, a partir de las 19:30, y el clásico de Los Angeles entre Lakers y Clippers, desde las 22. Ambos partidos serán transmitidos por Directv para el país.

Cada equipo jugará ocho partidos entre este jueves 30 de julio y el 14 de agosto para completar la temporada regular.

Fecha / Partido Hora Canal

30/7 New Orleans Pelicans vs. Utah Jazz 19.30 DirecTV Sports

30/7 Los Angeles Lakers vs. LA Clippers 22.00 DirecTV Sports

31/7 Portland vs. Memphis Grizzlies 17.00 NBA TV

31/7 Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics 19.30 ESPN

31/7 Dallas Mavericks vs. Houston Rockets 22.00 ESPN

1/8 Denver Nuggets vs. Miami Heat 14.00 ESPN

1/8 Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz 16.30 ESPN

1/8 LA Clippers vs. New Orleans Pelicans 19:00 ESPN

1/8 Toronto Raptors vs. Los Angeles Lakers 21:30 ESPN

2/8 Boston Celtics vs. Portland 16.30 ESPN

2/8 Grizzlies vs S. Antonio Spurs 17.00 NBA TV

2/8 Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks 21.30 ESPN

3/8 Oklahoma vs. Denver Nuggets 17.00 NBA TV

3/8 New Orleans vs. Memphis Grizzlies 19.30 ESPN

3/8 Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers 22.00 ESPN

4/8 Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks 15.30 NBA TV

4/8 Indiana Pacers vs. Orlando Magic 19.00 NBA TV

4/8 Miami Heat vs. Boston Celtics 19.30 DirecTV Sports

4/8 Portland vs. Houston Rockets 22.00 DirecTV Sports

5/8 San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets 17.00 NBA TV

5/8 LA Lakers vs. Oklahoma City Thunder 19.30 ESPN

5/8 Boston Celtics vs. Brooklyn Nets 22.00 ESPN

6/8 Milwaukee Bucks vs. Miami Heat 17.00 DirecTV Sports

6/8 Phoenix Suns vs. Indiana Pacers 17.00 NBA TV

6/8 Dallas Mavericks vs. LA Clippers 19.30 DirecTV Sports

6/8 Denver Nuggets vs. Portland 21.00 NBA TV

6/8 Houston Rockets vs. Los Lakers 22.00 DirecTV Sports

7/8 Memphis Grizzlies vs. Oklahoma 17.00 NBA TV

7/8 Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic 19.30 DirecTV Sports

7/8 New Orleans vs. Washington Wizards 21.00 NBA TV

7/8 Toronto Raptors vs. Boston Celtics 22.00 DirecTV Sports

8/8 Portland Trail Blazers vs. LA Clippers 14.00 DirecTV Sports

8/8 Denver Nuggets vs. Utah Jazz 16.30 DirecTV Sports

8/8 Indiana Pacers vs. Los Angeles Lakers 19.00 DirecTV Sports

8/8 Miami Heat vs. Phoenix Suns 20.30 NBA TV

8/8 Dallas Mavericks vs. Milwaukee Bucks 21.30 ESPN

9/8 Oklahoma vs. Washington Wizards 13.30 NBA TV

9/8 New Orleans vs. San Antonio Spurs 16.00 ESPN

9/8 Boston Celtics vs. Orlando Magic 18.00 NBA TV

10/8 Phoenix Suns vs. Oklahoma 15.30 NBA TV

10/8 Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors 19.30 ESPN

10/8 Miami Heat vs. Indiana Pacer 21.00 NBA TV

10/8 Los Angeles Lakers vs. D.Nuggets 22.00 DirecTV Sports

11/8 Orlando Magic vs. Brooklyn Nets 14.00 NBA TV

11/8 Dallas Mavericks vs. Portland 18.00 NBA TV

11/8 Memphis Grizzlies vs. Boston Celtics 19.30 DirecTV Sports

11/8 Sacramento Kings vs. New Orleans 22.00 DirecTV Sports

11/8 Washington Wizards vs. Milwaukee 22.00 NBA TV

12/8 Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors 19.30 ESPN

12/8 Denver Nuggets vs. LA Clippers 22.00 ESPN

Fuente: NBA.com