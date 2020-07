El comportamiento social determinará la decisión del Gobierno de mantener la Fase 1

Confirmados los casos positivos de Covid-19 en la ciudad de Lastenia y a la espera de los hisopados en unos 38 testeos rápidos que dieron positivo, las autoridades sanitarias de la provincia evaluarán en las próximas horas algunas medidas para contener la propagación de coronavirus, sin tener que dejar la Fase 1, que está marcada por el distanciamiento social. La situación mereció algunas consideraciones del periodista Omar Nóblega, quien señaló que “la mirada está puesta en el mapa sanitario que analiza la Provincia: el Este, el puente Lucas Córdoba, 24 de Septiembre, avenida Mate de Luna y Aconquija. Allí se refleja cuál es la situación anímica y de preocupación que tiene la sociedad”.

Nóblega explicó que “mientras a las cuatro de la tarde no se mueve un alma en Banda del Río Salí, por la preocupación que hay en la gente, distinto es el movimiento pasando el Salí hacia el centro (de la Capital), con muchísima gente circulando, sin el distanciamiento social, sin barbijos, esto va creciendo cuando llegamos a la avenida Mate de Luna y lo que es Aconquija ya directamente como si no existiera Covid-19 y esto se repite en la avenida Presidente Perón (Yerba Buena). Allí está puesta la mirada de… si volvemos o no volvemos. Y el título es, hoy jueves, no se vuelve a Fase 1. Pero esto es dinámico, nadie asegura y esperamos que esto siga así, que no se multipliquen los casos, Tucumán va a seguir en esta fase (distanciamiento social)”.