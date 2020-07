Hasta el momento, Tucumán registra 31 nuevos casos de Covid-19

La ministra de Salud, Rossana Chahla, confirmó que este jueves se sumaron 31 nuevos casos de covid-19 positivos en la provincia, llevando la cifra total a 189.

En Las Talitas se dio a conocer 10 casos, por lo que la funcionaria se dirigió al lugar para realizar la evaluación epidemiológica con el intendente Carlos Najar y comentó que “hemos trabajado ayer con las familias, con los contactos estrechos y con todos los contactos casuales. Hoy estamos con todos estos pacientes Covid positivos que han sido llevados a los establecimientos de salud y ya está el equipo de intervención rápida actuando en este momento con cada una de ellas”.

En este sentido, la ministra detalló que primero se realiza el aislamiento de los casos positivos, luego con el aislamiento de todos los familiares y por último se realiza un estudio de todos los contactos indirectos. “En el caso de los contactos estrechos vamos a hacer el hisopado, y en el caso de contactos indirectos o causales vamos a trabajar con los test rápidos para la detección de algunos pacientes que pueden dar positivo, y en ese caso hacerle el hisopado”.

Los nuevos positivos, detalló la ministra, “son satélites de los conglomerados que tuvimos con Lastenia, porque hay un vínculo con esa localidad. Es muy importante que a partir de ahora profundicemos todas las recomendaciones que decimos, sobre todo que mantengamos la distancia, el uso de tapabocas el lavado de mano. Evitemos reuniones sociales, las salidas que no son indispensables“.

Continuando con el panorama de los nuevos casos, Chahla comentó que “en el día de ayer hemos estado trabajando en una empresa de transporte todo el día, se hicieron alrededor de 200 test rápidos con 18 positivos, eso no quiere decir que son Covid positivo, eso quiere decir que tienen anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser de ahora o puede ser anticuerpos porque ya han tenido contacto con el virus antes. Tenemos 18 estudios de hisopados pendientes de este lugar”.

En tanto que, entre los empleados de una panadería de la capital tucumana se realizaron ayer más de 60 hisopados, están saliendo los resultados ahora. “Tenemos 21 casos nuevos de allí y vamos a ir comunicando cada uno de los positivos a medida que se los conoce“.

Najar pidió a la ciudadanía tranquilidad y cuidado y les dijo “hay una premisa que es fundamental y es que el virus no viene hacia nosotros, nosotros vamos haca el virus”. Además, pidió tranquilidad al pueblo talitense y por sobre todas las cosas solidaridad con las familias de los enfermos. “Hoy están confirmados 10 casos en nuestro municipio y ya están bajo estudio los nexos cercanos, por lo que debemos continuar trabajando de manera conjunta. No tenemos circulación, sino casos precisos, por lo que pedimos a la población que no descuide la prevención”, expresó.