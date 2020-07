Diferencias entre el test rápido y el hisopado

La coordinadora de Vigilancia de Diagnóstico de COVID 19 en dispositivos de la fronteras y puestos de Lastenia, Marisa Díaz; explica cómo funciona cada estudio, sus alcances, y quiénes se los deberían practicar.

Las determinaciones de los anticuerpos se llaman test, los mismos pueden ser rápidos como el utilizado actualmente en las fronteras en Tucumán que brindan el resultado en unos pocos minutos; y otros no.

“El Sistema de Salud está usando ahora un test rápido que en 15 minutos aproximadamente brinda el resultado de ese anticuerpo. Lo que hace es dar a conocer si la persona ha estado expuesta al virus y determina las inmunoglobulinas que el sistema inmunológico produce frente a un agente extraño”, explica la médica.

Y agrega: “Esas inmunoglobulinas suelen aparecer en este tipo de infección alrededor de los siete días, que es el tiempo necesario para que el sistema inmunológico se prepare para la formación de los anticuerpos. Desde el laboratorio existen test que detectan anticuerpos totales y la incluye a la inmunoglobulina A; pero a fines prácticos y de situación epidemiológica las que nos interesan son las inmunoglobulinas M y G”.

En la frontera, comenta la profesional, lo que están haciendo es una especie de filtro, de embudo. Las personas que llegan a los límites de la provincia deben hacerse el test rápido. Los resultados de este test son cualitativos, no cuantitativos; es decir que puede dar que la persona tiene presente la inmunoglobulina M, G, ambas, o ninguna.

“Si una persona tiene M, G, o ambas; el concepto es que esa persona estuvo expuesta al virus, porque por algo el sistema inmunológico reaccionó y formó el anticuerpo contra COVID-19. Sin embargo, no sabemos si este individuo tuvo COVID hace dos meses, hace una semana, hace mucho tiempo atrás y ya no tiene, o está en ese momento con viremia. Frente a una exposición entonces a nosotros se nos prende una alerta”, subraya Díaz.

Una vez que el equipo de sanidad de fronteras detecta un caso afirmativo de test rápido, inmediatamente se activa el protocolo. Se realiza al paciente un hisopado para saber si está en esos momentos infectados. Es aquí cuando se practica el PCR a través del cual se puede determinar si hay material genético de virus.

Entonces la gran diferencia entre los test rápidos y el PCR, es que los primeros sólo puede detectar a través de los anticuerpos si la persona tuvo en algún momento el virus, pero no se conoce si actualmente lo tiene o no.

“Además, puede pasar que el test rápido de positivo y el hisopado, negativo. Ese hisopado negativo está diciendo que no se detectó material genético del virus en ese momento del análisis, pero la persona puede estar virémica pero encontrarse en periodo de incubación. Y cabe destacar que, aun durante la etapa de incubación puede estar contagiando”, resalta.

Actualmente, y con la cantidad de camiones que ingresan por semana a Tucumán, el equipo sanitario sigue dos criterios para hacer los hisopados en frontera: para los que están expuestos, porque se busca saber si están también con el virus o sólo expuestos; y al que viene a quedarse con su familia.

Asimismo, la referente advierte que a aquellas personas que el test les da negativo son las que más se deben cuidar, extremar las medidas de precaución como el uso de barbijo, lavado de manos, alcohol en gel, no tocarse los ojos, la boca.

“La PCR tiene una sensibilidad y especificidad del 99 por ciento. Igualmente con un solo hisopado no nos quedamos tranquilos, por eso lo repetimos a los 14 días. Entre 2 a 14 días es el periodo de incubación que lleva el virus, y por ahí podemos tener que no encontramos la PCR, no detecta el material genético porque quizás está en periodo de incubación”, cierra la doctora y llama a toda la población a cuidarse y cumplir con las medidas sanitarias.