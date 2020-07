Tránsito de la Provincia controla el transporte de cargas y de pasajeros

El director de Transporte de la Provincia, Benjamín Nieva, recordó que está prohibida la circulación de rastras o carros cañeros durante la noche y mientras dure la zafra azucarera, de mayo a noviembre. Explicó que los controles son permanente desde la provincia y se apela a los distintos municipios a efectuarlos también.

En tiempos de pandemia de coronavirus, el servicio de transporte de pasajeros está restringido a llevar la cantidad de personas que puedan ir sentadas en cada unidad. Pero esto muchas veces no se cumple, razón por la cual Nieva indicó que “es muy importante apelar a la responsabilidad social de la gente, para que no suba a los colectivos cuando no está garantizada la seguridad sanitaria”. Agregó que “los controles se hacen pero son muchas las situaciones que se presentan a la vez y por eso tal vez, se observan algunos incumplimientos”.