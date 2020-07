Personal de Dirección de Familia denuncian “desidia y total abandono”

En la mañana de hoy recibimos un mensaje a través de nuestras redes sociales de un grupo de profesionales de la Dirección de Familia perteneciente al Hogar Eva Perón, ubicado en Benjamín Aráoz al 800, solicitando la presencia de las cámaras de Los Primeros para difundir su reclamo.

Con un corte de tránsito manifiestan que no tienen los recursos necesarios para trabajar con casos de violencia familiar, similares a los que sufrió Érica. Recordemos que el caso de esta niña golpeó a la sociedad tucumana, se trata de la nena de tres años que ingresó a la guardia del Hospital Avellaneda sin signos vitales y con marcados rasgos de castigos en su cuerpo, que murió a causa de los graves maltratos que sufría en su hogar. Una causa en la que sus abuelos fueron detenidos por considerarlos responsables.

Ahora, en el Hogar Eva Perón denuncian que hay una “precariedad laborar y falta de elementos de protección sanitaria”. Así lo expresó la Licenciada Silvana Pereyra:

“Estamos haciendo manifiesto un reclamo justo, el mismo desde 2016, por el abandono y la desidia que siente el personal de la Dirección de Familia: la escasez de recursos materiales, humanos, los contratos precarizados, al día de hoy no tenemos protocolo por Covid-19, ni siquiera contamos con alcohol en gel”, expresó.

Y agregó: “necesitamos la presencia del Ministro Yedlin con una emergencia en políticas de niñez, necesitamos que de la cara y pueda escucharnos para saber que en esta área trabajamos con las peores desidias humanas, similares a las del caso Érica. La escasez de recursos da calambres”, expresó la Licenciada. “Hoy estamos viviendo una situación que ya no da para más, somos el reflejo de toda esa población vulnerable de abandono, que la gente solo se entera por las noticias pero acá trabajamos con casos así todos los días”.

Según el crudo relato de Silvana, en el establecimiento faltan desde hojas, lapiceras, vehículos para trasladarse por alguna urgencia y hasta personal: “cada profesional trata al menos 65 casos, es imposible atender tantas urgencias. Todos los días se puede morir un niño, las realidades son tremendas y cada día tenemos el mismo tenor de casos. Salvamos vidas”, aseguró.

Con respecto al caso de Érica expresó que “la Dirección de Familia está presente todos los días en los barrios, no entendemos por qué las autoridades no dieron la debida explicación en su momento. Pero nosotros como profesionales estamos presentes todos los días. A la sociedad solo le interesa cuando ocurren los casos para señalar, pero no podemos esperar que ocurra una muerte para accionar”.

Aseguran que la protesta no termina allí, presentarán la nota correspondiente en el Ministerio de Desarrollo Social aguardando una pronta respuesta.