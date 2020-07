Se cumplen dos años de la muerte de Priscila Paz y aún no se hizo justicia

La joven de 21 años desapareció la mañana del 22 de julio del 2018, cuando salió de su trabajo en un hotel alojamiento ubicado en El Manantial. Nueve días después fue hallada muerta a la vera de la ruta 301. A Priscila Paz la secuestraron, fue torturada, la mataron y luego tiraron su cuerpo.

Hoy se cumplen dos años de su muerte y Pedro, su padre, sigue pidiendo justicia en medio de tanto dolor:

“Me sacaron el alma, uno nunca espera que llegue ese maldito día, pero a mi me llegó. Recuerdo todos los buenos momentos y lo que más me duele es que cuando mi nieto me pregunta si su mamá volverá”, expresó.