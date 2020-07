Desde el sindicato de ladrilleros sostienen que “la producción se hizo imposible”

Desde el Sindicato sostienen que “el gobierno nacional anterior dejó una situación critica en el sector de 500 familias, hoy hay 40 hornos ladrilleros, en ese marco la producción disminuyo, sumado a las inundaciones de enero”.

“El año pasado los mil ladrillos costaban $5.500 pesos y hoy cuestan $11.000 algo imposible de pagar. El problema es la comercialización de los grandes acopiadores que hoy fijan un precio imposible de pagar”.

Desde el Sindicato manifiestan que el gran problema para la producción es que “hoy no hay leña, no se puede trasladar la leña desde Santiago del Estero o de otros lugares. Esa leña sirve para el ladrillo artesanal, hoy no hay ladrillo en ningún lado de la provincia”.

