Crimen del sacerdote Juárez: “Leonardo es inocente”, dijo el padre del único acusado

Este viernes por la tarde se desarrolló una conferencia donde estuvo presente Norma Velardez, la secretaria de la parroquia San Martín de Porres y del asesinado padre Oscar Juárez. Además, es la madre del único imputado en la causa y sospechoso del crimen.

Es la primera vez que apareció públicamente tras lo acontecido. Fue una conferencia de prensa en la que también estuvo su abogado Manuel Pedernera (principal orador) y el padre de Leonardo Herrera.

“Descarto el móvil de robo porque nunca se concretó. El padre nunca denunció nada ni tampoco tenía el dinero en su poder al momento del hecho. Mi defendido no conocía la existencia de ese dinero, tampoco su madre“, dijo el abogado de la familia, quien además puso en duda la procedencia de los 60 mil dólares, “dudo que sean sus ahorros“, comentó.

Además, Pedernera cargó contra la fiscala Adriana Giannoni por la investigación de la causa. “Yo no tengo que probar la inocencia del acusado, es ella la que tiene que probar su culpabilidad. En el video de las cámaras no se lo ve a él, no se ve la patente, las imágenes son difusas“, aseguró. También puso en duda la coincidencia de las manchas de sangre que involucran al detenido.

“El acusado esa noche estuvo haciendo una actividad particular lejos de la parroquia”

“Estamos todos unidos y en la confianza de que Leonardo es inocente y no tiene ninguna vinculación al hecho. Creemos en su inocencia“, dijo el padre del imputado, únicas declaraciones que realizó durante la conferencia. En tanto, la madre de Herrera se llamó al silencio.