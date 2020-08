El humorista Coco Sily dio positivo en coronavirus

Coco Sily alertó a toda su familia este jueves por la noche, cuando se desvaneció luego de haber sentido un fuerte dolor abdominal. Llegó a una reconocida clínica de Palermo donde le realizaron un hisopado para descartar coronavirus y el resultado lo tomó de sorpresa: dio positivo.

El humorista pensó que su malestar se debía a algún cólico o diverticulosis, pero se encontraba infectado. Apenas le dieron la noticia, se comunicó con la producción de La noche de Mirtha para suspender su participación de este sábado, donde iba a compartir mesa con Daniel Aráoz, el Puma Goity, Roly Serrano y Juana Viale.

En sus redes, Sily le transmitió tranquilidad a sus seguidores y les pidió que se cuidaran. “Estoy internado. Por ahora me siento bien, y espero seguir así. Tengo un dolor en la panza que es por lo que vine a verme y estoy cursando asintomático. Gracias por los mensajes. Los quiero”, escribió.

A cuidarse mucho. LOS QUIERO pic.twitter.com/DBtdVtm6Pa — Coco Sily (@cocosily) July 31, 2020

En abril, el artista había reconocido que tuvo que romper la cuarentena por una emergencia y explicó el motivo para no ser cuestionado. Contó que uno de sus hijos fue operado de urgencia por apendicitis y debió acompañarlo.

Días antes de la cirugía que lo obligó a salir de su casa, se había lamentado por no poder pasar las Pascuas en familia: “Yo los extraño mucho a mis hijos. Los tengo cerca, pero no puedo ir. Tengo una excelente relación con mi exmujer, pero no podré visitarlos el domingo de Pascuas”.

Fuente: TN