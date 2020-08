Toda la agenda deportiva de este sábado

La agenda deportiva de este sábado ofrece definiciones en el fútbol europeo, NBA, automovilismo y golf de alto nivel, y todo, como para seguirlo por televisión.

En Italia se cierra la Serie A con un partidazo. Atalanta e Inter definen el subcampeonato. El equipo de Alejandro “Papu” Gómez quiere hacer historia lográndolo por primera vez, y para eso debe derrotar al Inter de Lautaro Martínez.

En Inglaterra se juega una final entre dos grandes: Arsenal y Chelsea protagonizarán la final de la Copa FA en Wembley, con un arquero argentino en cada uno: Emiliano Martínez en el conjunto gunner y Wilfredo Caballero en el azul. A su vez,la liga de Estados Unidos, con su torneo MLS is Back, desarrolla cuartos de final en Disney World.

La etapa regular de la NBA está de regreso y este sábado habrá acción con tres partidos y figuras, como LeBron James y Kawhi Leonard. La Fórmula 1 acelera en Reino Unido con la tercera y última práctica y la prueba de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silvesrtone. Además,el PGA Tour lleva adelante este fin de semana el St. Jude Invitational.

FÚTBOL

13 Brescia vs. Sampdoria. Serie A. ESPN 3.

13.30 Chelsea vs. Arsenal. Copa FA. ESPN 2.

15.45 Atalanta vs. Inter. Serie A. ESPN 2.

15.45 Napoli vs. Lazio. Serie A. Fox Sports.

15.45 Juventus vs. Roma. Serie A. ESPN 3.

15.45 Milan vs. Cagliari. Serie A. Fox Sports 2.

21 San José Earthquakes vs. Minnesota United. MLS is Back. Fox Sports.

23.30 New York City vs. Portland Timbers. MLS is Back. Fox Sports.

BÁSQUETBOL

16.30 Utah Jazz vs. Oklahoma Thunder. NBA. ESPN 3.

19 New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Clippers. NBA. ESPN 3.

21.30 Los Angeles Lakers vs. Toronto Raptors. NBA. ESPN 3.

GOLF

14 El St. Jude Invitational. PGA Tour. ESPN+.

15 El Alley Challenge. Champions Tour. Golf Channel TV.

AUTOMOVILISMO

9 Fórmula 1. Práctica 3 del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN.

10 Fórmula 1. Prueba de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN.

BÉISBOL

20 Boston Red Sox vs. New York Yankees. MLB. Fox Sports 2.

CICLISMO

12 La Strade Bianche. ESPN.