IFE Anses de $17.000: ¿el bono cambia de nombre en el cuarto pago?

Desde el lunes de 10 de agosto comenzará el pago de la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000. Dicho pago se abonará, en esta primera fase, en conjunto con el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En el Gobierno evalúan incrementar el monto de la asistencia en un 70% para la cuarta ronda y llevar el bono extraordinario a $17.000 bajo la modalidad de renta básica universal.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió a la renta básica universal y la ubicó en un plan mayor, dentro de un conjunto de herramientas: “En lo que llamamos la reconstrucción, nosotros la vemos con tres patas: la renta básica universal, que garantiza un ingreso; el Plan Potenciar Trabajo, que genera facilidades para insertarse laboralmente y la urbanización de 4000 barrios populares”, explicó.

Conforme a la terminación del documento nacional de identidad (DNI), a partir del lunes 10 de agosto. los 9.000.000 de beneficiarios cobrarán la tercera tanda del IFE de 10.000 pesos. Para evitar la acumulación de personas en las sucursales se estableció el siguiente cronograma:

IFE, tercer pago: cronograma de cobro junto a la AUH y AUE

DNI con terminación en 0: lunes 10 de agosto.

DNI con terminación en 1: martes 11 de agosto.

DNI con terminación en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI con terminación en 3: jueves 13 de agosto.

DNI con terminación en 4: viernes 14 de agosto.

DNI con terminación en 5: martes 18 de agosto.

DNI con terminación en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI con terminación en 7: jueves 20 de agosto.

DNI con terminación en 8: viernes 21 de agosto.

DNI con terminación en 9: lunes 24 de agosto.

El incremento que se confirmaría en las próximas horas regiría recién para la cuarta tanda de la asistencia social instrumentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a raíz de la pandemia de coronavirus. Es decir, los 17.000 pesos se cobrarían en la tanda que comenzaría en septiembre.

Si bien aún no está claro cuándo finalizará el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), desde el Gobierno ya se prevé una continuidad de asistencia para un universo de 4.000.000 de personas en situación de indigencia. Como está previsto para la nueva tanda del IFE, el caso de esa renta básica personal también sería aproximadamente de $17.000.

La reducción de nueve a cuatro millones de beneficiarios responde al segmento a quien el Gobierno asistiría con la renta básica personal. En especial, está pensado para los trabajadores informales y para las categorías A y B del Monotributo.

La instrumentación de esta renta básica individual sería instrumentada a través de un banco social, entidad para la que el Gobierno enviaría un proyecto de ley al Congreso en las próximas semanas. De esta manera, la Anses administraría de manera independiente los fondos para las asistencias en una etapa postpandemia.

IFE 3: requisitos para cobrar la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con residencia legal en el país no inferior a dos años.

Tener entre 18 y 65 años de edad, es decir, la Población Económicamente Activa (PEA).

Ni la persona que solicita el IFE ni ningún miembro de su grupo familiar deben percibir ingreso alguno proveniente de: a) trabajo en relación de dependencia, público o privado; b) ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; c) prestación por Desempleo; d) jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o e) planes sociales, salario social complementario, programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

¿Cómo cómo consultar la fecha de pago del IFE?

Para consultar estado del cobro se debe ingresar a la página anses.gob.ar/ifePrecarga. Si bien en la primera tanda existió la posibilidad de percibir el beneficio por Correo Argentino, Código Red Link o Banelco, desde la segunda ronda todos los beneficiarios cobraron o cobrarán a través de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada a una cuenta bancaria con el objetivo de hacer el proceso más rápido, eficiente y seguro.

Fuente: La Nación