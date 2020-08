Oscar González Oro, se cansó: “El día que se pueda me voy a Uruguay”

La extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto generó un gran malestar en muchas personas, sobre todo después de tantos meses de encierro, quienes expresaron su rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno. En este contexto, Oscar González Oro manifestó su enojo por el aislamiento obligatorio y comunicó que “cruzará el charco” para hacer su programa de radio desde Uruguay “hasta que pase todo”.

Enfadado por la situación del país, González Oro criticó duramente la gestión del presidente Alberto Fernández y anunció su pronto exilio. “El día que salga, me cruzo el charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas, el día que se pueda. Y haré la radio desde allá. Si es lo mismo“, expresó, ofuscado.

“Ya estoy harto de estar en casa. Ya no sé qué inventar. Me iré el día que se pueda y me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré”, reconoció en diálogo con el programa de radio Agarrate Catalina.

El periodista, además, arremetió contra la gestión del mandatario y recordó una anécdota de Fernández cuando asumió como presidente. “Cuando él asume, yo estaba invitado a la asunción, pero no fui. Le mandé un WhatsApp y le dije ‘es probable que pierda a un amigo, pero gane a un buen presidente’. Perdí un amigo y no tengo un gran presidente todavía. No lo veo, ojalá que aparezca”, sostuvo.

“Yo le deseo éxito porque soy argentino hasta la médula. Tengo siete generaciones de argentinos sobre mis hombros. Quiero que le vaya bien, pero me parece que están peleando por espacios de poder muy chiquitos, por egoísmos, por internas partidarias”, concluyó el conductor radial.

Defraudado con el gobierno

Esta no es la primera vez que González Oro critica la gestión de Alberto Fernández. Hace un tiempo, en un pase en la radio le expresó a Baby Etchecopar que se sentía defraudado con el gobierno, en quien había depositado su confianza.

“Me siento defraudado, siento que me mintieron. No al país, a mí me mintieron. Me defraudaron en seis meses, un récord”, dijo el conductor. “Si hoy sacara el libro con el mismo título seguiría vigente: La Argentina que me duele.No cambió nada, nada…”, agregó, en referencia a su publicación de 2009.

Oscar González Oro le hizo una entrevista a Alberto Fernández en febrero pasado. En la previa de la nota, el conductor había dicho: “En el país hay una sola lapicera número uno y la tiene Alberto, pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina”. El Presidente, entonces, le respondió: “No hay doble comando en la Argentina. Yo tengo la lapicera y los cartuchos de tinta”.

Fuente: La Nación