Cómo sacar el permiso de circulación hasta el 16 de agosto

A contramano de la anterior extensión de la cuarentena por coronavirus, en el anuncio de la nueva prórroga, vigente entre el lunes 3 y el domingo 16 de agosto, el presidente Alberto Fernández descartó la incorporación de nuevas actividades al listado que permite tramitar el certificado de circulación. Esta decisión fue tomada por el Gobierno ante el aumento sostenido de contagios de Covid-19.

De esta forma, durante las próximas dos semanas se mantendrá inalterado el universo de personas habilitadas para sacar el permiso para circular que incluye a trabajadores esenciales y un número de actividades permitidas que se pueden consultar en el siguiente link www.argentina.gob.ar/circular/actividades-permitidas.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que se retendrá la licencia de conducir de aquellas personas que pasen por un control y no tengan el permiso de circulación. Se le dará un formulario para que pueda circular por 10 días más hasta que pague la multa y le vuelvan a entregar el registro. En caso de no abonarla luego de ese plazo, se vencerá el formulario y no podrá circular.

Paso a paso: cómo sacar el nuevo certificado de circulación

1. Ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/circular. En la página se debe bajar hasta el hasta que aparezcan dos grandes botones y hacer click en “Tramitá tu certificado único habilitante para circular”.

2. Informar si se tiene DNI. Cliquear en “Sí” y luego en “Continuá”.

3. Seleccionar residencia. Se debe notificar la provincia argentina de residencia. Luego hacer click en “Continuá”.

4. Elegir el motivo de la excepción para tramitar el permiso. Hay dos opciones: la primera es “Porque tenés que viajar a tu trabajo”, la segunda es “Permisos especiales”.

4. En caso de elegir “Porque tenés que viajar a tu trabajo”, se desplegará una segunda pregunta para dar información detallada sobre el tipo de actividad laboral.

5. Luego se debe hacer click en “Completá el formulario”.

6. Completar el formulario para trabajadores exceptuados. Se deben llenar todos los campos sobre información personal, sobre el empleador y los medios de transporte que se necesitan usar para asistir al puesto de trabajo.

7. El último paso antes de solicitar el certificado consiste en adjuntar alguna documentación que justifique el permiso: recibo de sueldo, comprobante de monotributo o carta del empleador. Luego cliquear en “Solicitar certificado”.

¿Cómo descargar el permiso de circulación?

Pasadas entre 2 y 4 horas desde que se realizó el trámite, volver a ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/circular. Hacer click en el botón “¿Pasaron 4 horas desde que lo tramitaste? Descargalo”.

Fuente: La Nación