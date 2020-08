Nicole Neumann confirmó que tiene coronavirus

Nicole Neumann confirmó que tiene COVID-19, días después de que trascendiera que su empleada, que vive con ella, también había dado positivo en el test.

“Estoy asintomática, con un poco de mocos y nada, no tuve fiebre. Estoy perfecta, haciendo las cosas de la casa sin parar. Se hizo todo bien, no hubo reunión, saben que soy la loca de la desinfección. Nos tocó de cerca”, lamentó, en diálogo con “Nosotros a la mañana” desde su casa, donde cumple la cuarentena estricta.

Sus tres hijas, Sienna, Indianna y Allegra, no se hisoparon porque el protocolo establece que solo los adultos se deben realizar el test y se presume que los niños son positivos. La empleada, en tanto, permanece en un centro de aislamiento desde el análisis.

Aunque no tiene síntomas físicos, Nicole admitió que la noticia fue un shock porque ella se preocupó por cuidarse y en el programa la señalaron como la más extremista en este sentido.

“Soy hipocondríaca, siempre tengo mucho miedo con la salud. Cuando me entero del positivo, se me cayó el alma al piso porque realmente pensé que me iba a dar negativo, no porque me crea omnipotente pero porque me cuido de manera obsesiva, tomo espirulina, jengibre (para fortalecer el sistema inmunológico). Entré en pánico, me quedé encerrada en mi cuarto, no sabía si salir o no, pero tenía que cocinar. Ahí puse la mente en positivo”, continuó.

Según contó, en su casa usa tapabocas y se mantiene alejada de sus hijas (que siguen viviendo con ella, en Tigre), por las dudas de que alguna de ellas sea negativa. “Me quedé congelada, llorando, en pánico, por mis hijas, que tienen una sola mamá que soy yo, hasta que hablé con tres médicos y me dijeron que los chicos lo transitan como una angina”, apuntó.

La noticia abre un nuevo capítulo en la guerra entre Nicole y su ex, Fabián Cubero, ya que la modelo había manifestado semanas atrás preocupación por la salud de las chicas cuando visitaban la casa del exjugador. Hasta trascendió que había pedido que la pareja se hisopara para poder recibirlas.

Fuente: TN