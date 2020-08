Tras confirmarse varios casos de coronavirus, bares y restaurantes de Tafí Viejo volvieron a la modalidad delivery y take away. Muchos locales no permiten el ingreso.

“Muchos clientes no quieren tomar el café parados, por eso disminuyen las ventas”, aseguró una moza en diálogo con Los Primeros.

La encargada de otro bar sostuvo que la medida significa “dar un gran paso para atrás” porque deben seguir cumpliendo con el pago del alquiler, los impuestos y demás. “Las ventas disminuyeron un montón porque, al no poder sentarse, no disfrutan del momento”, indicó.