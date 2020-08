Vecinos de la Colonia Mercedes denuncian discriminación tras un caso de coronavirus

En la comuna de Delfín Gallo, los vecinos de Colonia Mercedes cortaron la Ruta 303, Km 16.

Denuncian discriminación social y que no tienen acceso a nada. No les quieren vender en los negocios y el colectivo no los quiere leventar.

“Hay 200 familias viviendo en esta zona, se detectó un caso de coronavirus de un vecino y entonces comenzamos a sufrir la discriminación”, comentó uno de los vecinos.

“Queremos ser atendidos por las autoridades. Nos enteramos del caso el domingo, y reclamamos un control de las personas y el hisopado”, reclamaron

“En los Ralos no nos quisieron atender y el colectivo no nos quiere llevar, no nos venden pan ni mercadería por eso cortamos la ruta”, comentaron al móvil de LOS PRIMEROS.

Mira la nota completa en este video con nuestro móvil en el lugar de los hechos.