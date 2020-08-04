Economía Sociedad

El viernes comienza el pago del 80% del sueldo a estatales

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Desde el Gobierno de la provincia se anunció el pago del 80 por ciento del sueldo de julio para empleados estatales.

Además, este mes se va a percibir la primera cuota de la cláusula gatillo.

CRONOGRAMA DE PAGO

VIERNES 07

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

SÁBADO 08

-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

MARTES 11

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27

MIÉRCOLES 12

-ADMINISTRACION CENTRAL

-DEFENSORIA DEL PUEBLO

-COMUNAS RURALES

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

JUEVES 13

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

-MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-PODER LEGISLATIVO

VIERNES 14

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA  VITALICIA-HEROES DEMALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE  GESTION PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios- Terciarios Transferidos)

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