El viernes comienza el pago del 80% del sueldo a estatales

Desde el Gobierno de la provincia se anunció el pago del 80 por ciento del sueldo de julio para empleados estatales.
Además, este mes se va a percibir la primera cuota de la cláusula gatillo.
CRONOGRAMA DE PAGO
VIERNES 07
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
SÁBADO 08
-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
MARTES 11
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
MIÉRCOLES 12
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-COMUNAS RURALES
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
JUEVES 13
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-PODER LEGISLATIVO
VIERNES 14
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios- Terciarios Transferidos)