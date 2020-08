Los turnos para certificados de buena conducta son por turnos ingresando a la página

Día a día, muchos tucumanos necesitan conseguir certificados de buena conducta, que deben ser gestionado en la División Antecedentes Personales de la Policía. Tras descubrir que un policía retirado vendía turnos con datos apócrifos para esos trámites, desde la fuerza aclaran que no es necesario contar con ningún tipo de gestor ni intermediario para realizarlo y que los turnos se otorgan solo por internet.

El Comisario Inspector Marcelo Balastegui, jefe de esa división, explicó que debido al contexto actual se están otorgando turnos únicamente a través de internet. “Para que haya una mejor distribución y evitemos las aglomeraciones, se dan hasta 50 turnos diarios”, detalló.

“Las personas interesadas deben concurrir porque los trámites son personales y no puede hacerlos en su lugar un tercero, aunque sean familiares. Para concretar el trámite, con formularios y estampillas, se debe abonar apenas $50. Es por esto que la gente debe saber que pedir el turno y realizar el trámite no tiene ningún tipo de costo excesivo y que no son necesarios gestores”, enfatizó Balastegui.

La página para acceder al trámite es www.policiadetucuman.gov.ar. “La página es muy simple y se puede acceder desde un celular. Se debe ingresar a la sección ‘Gestión de Turnos’, donde se pueden leer los requisitos y cargar los datos. A veces el sitio colapsa por la cantidad de personas que no pudieron realizar el trámite durante la cuarentena, pero todos podrán solicitar su turno paulatinamente”, explicó.

Todas las personas deben presentar el día del turno la fotocopia de su DNI. Si van por primera vez deben presentar además el acta de nacimiento legalizada (aunque no sea actual), mientras que si ya fueron, pero no actualizaron datos como domicilio o vínculos, deben presentar certificado de residencia o acta de matrimonio.

Se sigue atendiendo con la modalidad de acceso de acuerdo a la terminación del DNI. Los lunes acuden los documentos con terminación en 0 y 1; martes en 2 y 3; miércoles en 4 y 5; jueves terminación 6 y 7; y viernes documentos terminados en 8 y 9.