Cafiero reconoció que aumentó el delito

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que “evidentemente hay más casos” de inseguridad en relación al inicio de la pandemia y rechazó que se deba a la crisis económica: “El delincuente no es delincuente porque es pobre”.

El Gobierno admite que “ha habido un aumento” de la inseguridad. Tras la polémica que encendió la ministra Sabina Frederic cuando dijo que “no son muchos los robos” y atribuyera a la difusión de los hechos que hacen los medios de comunicación.

“Claramente hay un aumento de los casos desde la pandemia. Si tomamos el termómetro desde el 19 de marzo, cuando se impuso la cuarentena; a partir de que se fueron reanudando las actividades, evidentemente ha habido un aumento. Lo que plantea la ministra Frederic es una cuestión estadística con relación al año pasado, pero con respecto a marzo evidentemente hay más casos”, indicó el ministro coordinador antes de ingresar a una nueva reunión del Gabinete económico, en diálogo con los periodistas acreditados de la Casa Rosada.

De esta manera, Cafiero contradijo a Frederic, que en una entrevista con el Centro Woodrow Wilson, un think tank con sede en Washington, relativizó la situación. “Estamos viendo que hay hechos de violencia, robos, que están, digamos alertando, sobre todo los medios de comunicación que lo hacen visible y siguen los casos. No son muchos casos, pero nosotros tenemos en la Argentina una gran intolerancia a la violencia que genera reacciones sociales y mediáticas aun cuando no sea el nivel de Brasil y México”, sostuvo la ministra. Y desató la polémica. En especial porque su par bonaerense, Sergio Berni, viene mostrando su preocupación por la suba del delito.

Ante las críticas, desde el Ministerio de Seguridad informaron que los robos disminuyeron un 26% en los primeros seis meses del año respecto al mismo período de 2019. El detalle del Ministerio da cuenta que durante marzo, abril y mayo, meses en los que se implementó una cuarentena más dura, “se produjeron las mayores reducciones con respecto a años anteriores”. Pero el informe precisa que en junio se registró un incremento del 30% con respecto al mes de mayo.

El dato que sostiene en parte la afirmación de Frederic es que en junio, pese a ese aumento del delito en relación a los meses anteriores, hubo en todo el país una baja del 28% respecto a 2019.

Cuestionada, Frederic recurrió a estas cifras para hacer su descargo vía Twitter. Y, pese a que desde Washington publicaron el video completo, aseguró que “no” fue lo que expuso. “En relación al sentido de las declaraciones en las que analicé la situación de la seguridad y los delitos, quiero aclarar que se me atribuyen afirmaciones que no se corresponden con lo que pienso ni con lo que dije”, aseguró en la red social.

Pero Cafiero, al margen de la interna en el área de Seguridad del oficialismo, también se diferenció del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, quien había advertido que la Policía Bonaerense empezó a detener gente “sin antecedentes” que “cometen delitos de supervivencia”; y pronosticó que los niveles de inseguridad “van a empeorar porque estamos ante una crisis económica y social tan profunda o más que la del 2001”.

Cafiero, que aseguró que el Gobierno nacional está “coordinando con la provincia de Buenos Aires que lamentablemente siempre es noticia con respecto a los casos de inseguridad”, rechazó la postura de Berni. “Siempre vincular la inseguridad a cuestiones socioeconómicas tiene un sesgo ideológico. Nosotros tenemos que ser más pragmáticos. El delincuente no es delincuente porque es pobre, sino porque es delincuente. No tiene que ver con la pobreza o con los accesos (sic)”, consideró.

“Lo que tenemos que desarrollar es un modelo económico que traccione el empleo y genere oportunidades, pero independientemente de eso, no creo que todos los que están en una situación de vulnerabilidad se hayan volcado al delito”, agregó.

Fuente: Clarín