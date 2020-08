Los trabajadores de la Policlínica de Banda del Río Salí piden una mejora salarial por el trabajo que realizan en medio de la pandemia. Un móvil de Los Primeros se acercó hasta el lugar y habló con una de las empleadas afiliadas al gremio de ATE.

“No estamos en desacuerdo con la gestión del intendente pero creemos que es justo que se haga algo por nuestro sueldo. Tenemos gente ganando $1700 y hacemos un trabajo de riesgo. Suponíamos que no nos iban a dar el bono de $5000 por que no figuramos como personal de salud si no como empleados municipales. Le estamos poniendo el cuerpo a esta pandemia y esto no es justo“, dijo.