AFA entregará los test, pero los hisopados los pagarán los clubes

El fútbol argentino se mueve a contrarreloj para saber cómo proceder de acuerdo a los hisopados para poder volver a los entrenamientos el 10 de agosto. Víctor Blanco, que estuvo presente junto a Claudio Tapia en Casa de Gobierno, confirmó que AFA se hará cargo de los testeos serológicos, pero los hisopados corresponderán a los clubes.

La Casa Madre se llevó una grata sorpresa en la reunión con el Gobierno Nacional y finalmente hubo luz verde para que Primera División vuelva a entrenar la próxima semana. Tal como detalló Doble Amarilla, la cartera de Salud aprobó el protocolo general, aunque se realizaron algunas modificaciones que alertaron a los médicos de los clubes.

Son horas frenéticas y de permanentes reuniones teletemáticas entre los médicos de las instituciones para saber cómo actuar para poder hisopar a los futbolistas. Todos esperan la información en el Boletín Oficial de AFA, pero el presidente de Racing terminó adelantando la decisión en una entrevista con Radio La Red.

Uno de los aspectos del protocolo, que fue confeccionado por Donato Villani y el cuerpo médico de AFA, contemplaba que se harían cargo de los costos por los hisopados PCR. Sin embargo, por decisión del Gobierno, se proveerán los testeos serológicos.

¿Cuál es la diferencia? Los testeos serológicos, denominados en la jerga como “testeos rápidos”, son los que determinan en un lapso de diez minutos si se tuvo o no coronavirus, sumado a si se logró generar anticuerpos; mientras que los hisopados PCR, que tienen una demora de resultados entre 48 y 72 horas, comprueba si actualmente la persona está infectada.

Tal como detalló Doble Amarilla, el hisopado PCR oscila con un valor de mercado de entre $6 mil y $8,5 mil, dependiendo el stock de cada laboratorio. En las reglas generales estaba previsto que se realicen estos testeos tres días antes del regreso a las prácticas, mientras que el testeo se realizaría el mismo día a todos los jugadores.

Con este cambio, los clubes de Primera División, entre dirigentes y médicos, se mueven para poder realizarse los hisopados. La principal preocupación radica en los clubes del interior; y en contacto con Doble Amarilla, explicaron que necesitaban tener la respuesta oficial sobre los testeos para poder contactarse rápidamente con los laboratorios.

El regreso del 10 de agosto no será para todos los clubes, dado que algunos tienen a jugadores y cuerpo técnico en el AMBA o el exterior. Patronato y Aldosivi, por ejemplo, le confirmaron a este medio que no ven con buenos ojos regresar el 10. El club de Paraná informó que aún tienen dudas por la falta de la confirmación gubernamental; mientras que los de Mar del Plata aseguraron que hoy no tienen plantel suficiente y que no están apurados por la falta de competencia.

La contracara de estos casos es la de la mayoría del fútbol argentino, que tienen como decisión tomada hacer todo lo posible para volver el 10 de agosto. Vélez, por ejemplo, le manifestó a este medio que ya contaban con un plan alternativo de hisopado, con la intención de testear viernes o sábado para poder sumarse a los trabajos el lunes.

En la misma línea están los clubes santafesinos y rosarinos, que esperan instrucciones de AFA por los testeos, pero que ya tienen en mente hisopar el viernes o sábado y sumarse a los trabajos en “tiempo y forma”. Se suma también a esta situación Atlético Tucumán y Godoy Cruz, que tienen los elementos preparados, a excepción de los hisopados.

Los clubes que juegan Copa Libertadores ya estaban alertados de esta situación y no modifican sus planes. Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre le confirmaron a este medio que harán los hisopados entre viernes y sábado para sumar a los equipos a los trabajos.

El fútbol argentino, en líneas generales, volverá a los entrenamientos el próximo 10 de agosto y harán los hisopados pertinentes para comprobar la salud de sus futbolistas. La mayoría tiene en funciones a su cuerpo médico y ya tienen localizados los laboratorios para adquirir los PCR. Por otra parte, aguardan la llegada de los testeos serológicos de AFA, que servirán para detectar si los profesionales tuvieron coronavirus anteriormente y si desarrollaron anticuerpos.

Fuente: Doble Amarilla