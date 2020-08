Así lo afirmó Constanza Bauque, presidenta de la Cámara de Actividades Gastronómicas de Tucumán, ante la decisión del Comité Operativo de Emergencia (COE) se fijar el cierre de bares y restaurantes a las 22 horas (7 a 22). “Nos tomó por sorpresa esta disposición, no sabíamos nada. Con esta decisión nos impiden trabajar y nos llevan al cierre”, dijo la empresaria, para agregar que “cerrar a las 22, implica que los tucumanos no saldrán a cenar, justamente es el fuerte de nuestra actividad, la gente no acostumbra almorzar en un restaurantes, salvo los días domingo. Por eso decimos que nos obligan a cerrar porque al no poder trabajar no tenemos cómo afrontar los gastos fijos ni pagar los salarios nuestros empleados”.

Bauque precisó que “no es como se cree, los gastronómicos no estamos llenos de plata. Somos micros o mini emprendedores que vivimos el día a día, alrededor de 12.800 familias viven de la gastronomía. Hay negocios familiares de más de 40 años que están al borde del cierre por esta decisión inconsulta del COE. No entendemos porqué lo hicieron, cuando con mucho esfuerzo estábamos cumpliendo con el protocolo”.

La representante de los gastronómicos espera que las autoridades respondan al pedido de audiencia que hicieron este miércoles, con la intención de que revean la restricción horaria y además, solicitaron a la Provincia que los eximan de pagar algunos impuestos. “Veníamos de una situación económica muy grave que se profundizó con la pandemia, y ahora nos ponen al borde del cierre por una decisión arbitraria que nos impide desarrollar nuestro trabajo”, sentenció Bauque.