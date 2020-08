Fabricio Cabrera lleva 37 días en coma, sus familiares denuncian mala praxis

El niño de 11 años que ingresó al Hospital de Niños por una apendicitis y terminó en coma, aún sigue en estado crítico. Sus familiares, llevan adelante una protesta en la puerta del hospital exigiendo respuestas.

Los padres de Fabricio Cabrera exigen que alguien asuma la responsabilidad por la salud de su hijo, luego de cumplirse 37 días desde su ingreso al nosocomio: “el está en coma, la Directora no se presentó nunca a explicarnos lo que pasó. En el día de ayer, me dijeron que mi hijo sigue igual, que no progresó. Está con vómitos por lo que le hicieron una ecografía, pero nunca me entregaron los resultados”, expresó Natalia, su mamá.

“Me dijeron que la Directora, puso una doctora a mi disponibilidad, pero no me entregan el parte médico actual. A mi hijo le hicieron mala praxis, le pusieron anestesia de más”, agregó.

Por su parte, el padre de Fabricio ratificó que presentaron ante la Justicia de Tucumán la denuncia pertinente: “lo que queremos es que alguien se haga cargo, que nos expliquen qué paso, por qué mi hijo hoy está en coma por culpa de médicos que hicieron mala praxis. Solicitamos que la Ministra de Salud o el Gobernador se hagan presentes para tomar cartas en el asunto”.

Lo que aseguran los familiares es que el nene salió del quirófano dormido y que jamás despertó: “mi otro hijo también fue sometido a la misma operación, y sabemos que es algo simple, que dura pocas horas. Nos mintieron que Fabricio sí había despertado luego de la cirugía y eso es mentira”.