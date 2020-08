Santa Rosa de Leales bajo alerta tras la muerte de un hombre con Covid-19

La localidad de Santa Rosa de Leales se encuentra bajo alerta máxima tras la muerte de un vecino al que se le diagnosticó Covid-19 tras un testeo post mortem.

Ramón Nieva, delegado comunal, habló con Los Primeros y dio cuenta de la tarea de investigación que realizan para tratar de determinar los contactos estrechos que tuvo la víctima, sobre todo para saber si estuvo presente en un velorio días antes de enfermar.

“Estamos tristes porque hemos perdido un vecino y un amigo pero también estamos preocupados por la situación. Le pedimos a la comunidad que se quede tranquila para que tratemos de salir adelante. Estoy un poco preocupado”

“Todas las versiones son contradictorias y no tenemos concreto si el hombre que falleció de Covid fue a un velorio días antes y tuvo contacto con los vecinos. La investigación no está cerrada pero creemos que no estuvo en el velorio. Estamos trabajando con el personal del Siprosa, la policía y la sinceridad de los vecinos”