Habrá controles más exigentes para bikers y enduristas

El Comité Operativo de Emergencia (COE) celebró una nueva reunión que fue convocada por el subsecretario de Seguridad, José Ardiles; quien acompañado por el secretario de Asuntos Comunitarios y Sociales del Interior, Alberto Olea; jefes regionales y de Seguridad Deportiva junto a representantes de la Comuna de Nueva Esperanza y Raco, con el objetivo de acordar lineamientos para regular la práctica de deportes, particularmente el ciclismo y enduro en esas zonas.

El encuentro se realizó debido a que vecinos de la zona plantearon la inquietud por la cantidad de deportistas que transitan la zona, dentro del contexto de emergencia sanitaria vigente.

“Es una reunión importante con la comuna de Nueva Esperanza por la inquietud que tenían debido a la cantidad de bikers que transitan el lugar, como así también enduristas. Se dio a conocer esta problemática en una actividad que se lleva a cabo sin cumplir las exigencias mínimas de tránsito“, explicó Ardiles.

Por esta razón, el subsecretario aseguró que “vamos a hacer este acompañamiento con la policía para poder exigirles a los deportistas los permisos habituales del COE, que respeten las normas de tránsito y que la actividad la podrán llevar a cabo siempre que cumplan con estos requisitos”. También anunció que próximamente se reunirán nuevamente con la escuela de bikers para dar a conocer las exigencias.

A su turno, Olea señaló que “se llegó a la conclusión de que se va a exigir a todos los bikers que cumplan con todos los requisitos que ha emanado el COE, tanto la comuna como los demás contarán con el apoyo policial y se van a incrementar los controles, pidiendo que cumplan con lasdisposiciones implantadas”.

Por su parte, el encargado de Deporte de la Comuna de Nueva Esperanza, Tafí Viejo, Maximiliano Baigorria, agregó que “los vecinos hicieron una nota pidiéndonos que cerremos el acceso a nuestra jurisdicción ya que había mucho descontento con algunos deportistas, en este caso ciclistas. Nos pidieron que no los dejemos ingresar, esto generó un llamado de atención desde el COE y del gobierno provincial para solicitar una reunión y hacer cumplir el reglamento para hacer una práctica deportiva”, comentó.

Al respecto, el funcionario comunal indicó que por el momento no se dejaba ingresar a los deportistas, sin embargo en la reunión se llegó a un acuerdo. “No estamos dejando pasar a los bikers pero no porque la comuna lo impida, estamos agradecidos porque ellos son nuestros anfitriones y eso hace que la zona se embellezca, pero en este momento la comunidad, por el tema del COVID, nos pidió que cerráramos el acceso a toda persona ajena, así que más que nada tratamos de cumplir con el malestar de nuestra población, pero ahora llegamos a un acuerdo con el COE y la policía para que podamos estar todos en armonía y puedan practicar el deporte”, enfatizó.

Por último, el deportista y representante de los bikers, Héctor Etil Manca sostuvo que la reunión fue positiva y agradeció la predisposición de trabajar en esta temática. “Hubo un pequeño problema que surgió en la comuna de Esperanza, un lugar de mucho tránsito no solamente de los bikers de Tafí Viejo sino de toda la provincia. Este encuentro nos permitió destrabar algunas cuestiones con respecto a este virus y con la práctica del deporte, ya que pudimos alinear algunas cuestiones que no lo estaban y poder volver a la práctica del deporte con los lineamientos emitidos por el COE”, expresó y agradeció la invitación que sirvió además para poner en claro algunas cuestiones que se desconocían para poder realizar la práctica del deporte.