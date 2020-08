El Subsidio de Salud aclara la situación de una empleada hisopada

En horas de la tarde de este jueves se generó la información acerca de la preocupación por la activación del protocolo en las dependencias del Subsidio de Salud.

Sin embargo, el interventor Fernando Avellaneda dio detalles de la situación.

“Hay una empleada que ayer (por el pasado miércoles) se sometió a un hisopado debido a que tenía un cuadro catarral compatible con Covid-19, pero ella no tiene nexo epidemiológico con ningún paciente con Coronavirus. Aún no tenemos los resultados, la muestra está para procesar, por lo que no está activado ningún protocolo”