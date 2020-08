Atlético Tucumán palpita el regreso a los entrenamientos

A primera hora de la mañana de este viernes, comenzaron a desfilar por el laboratorio los jugadores del plantel profesional de Atlético Tucumán, para cumplir con uno de los requisitos de la AFA para poder volver a los entrenamientos el próximo lunes. Por grupos los jugadores se harán el hisopado Covid-19 en un centro de análisis de Barrio Norte, en el marco de protocolo acordado para volver a las prácticas después de cinco meses.

El próximo lunes, los jugadores se presentarán en el complejo José Salmoriaghi para iniciar las prácticas y se someterán a los tests rápidos provistos por la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

El protocolo elaborado por la Comisión Médica de la AFA contempla que 72 horas antes del día del regreso, habrá que testear a todos los integrantes de un plantel -de 50 a 60 personas- con análisis PCR e hisopado, los cuales serían tercerizados por la AFA. Habrá otro test el día del comienzo de los entrenamientos. Y luego, uno por semana. El que da negativo, puede practicar. El que da positivo, no; y deberá ser aislado y seguir las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud.

No se permitirán más de seis futbolistas por grupo y dos integrantes del cuerpo técnico, que no deberán integrar otros turnos. Además, se recomienda mezclar los puestos, de manera que no pase que se infecte un grupo compuesto por todos defensores, haya que aislarlos a todos y ese equipo se queden sin variantes en esa posición de la cancha.

Y además de todos los recaudos de higiene y sanitarios propios -como lavado de manos, no compartir bebidas de hidratación ni mate-, los entrenamientos deberán ser en canchas diferentes o turnos distintos, los jugadores ya deberán llegar cambiados con ropa deportiva y los traslados hasta el lugar de entrenamiento deben ser en autos particulares, puerta a puerta.