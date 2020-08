Ladrones le clonaron la tarjeta a un jubilado y le robaron todo

José Pagés fue víctima de un robo cibernético. Delincuentes le clonaron la tarjeta y le robaron todo el dinero que había ahorrado en su cuenta del Banco Macro en cinco días.

“El 27 de julio fue a hacer una extracción de $5000 en el cajero automático de la plazoleta Dorrego, me quedó un saldo de $62.000 y de ahí no hice ningún otro movimiento porque ya iba a cobrar el sueldo de la jubilación. A los dos días me di cuenta de que no me habían depositado la jubilación. Ahí me di cuenta que hicieron varias compras con mi identidad bancaria y me robaron todo“, dijo la víctima.

“El banco no me da una solución. Sólo me dejaron $2.000. Hice la denuncia y me dijeron que vaya a tribunales para que le manden a delitos telemáticos. Hasta que investiguen esa persona ya va a desaparecer. no sabemos qué medidas tomar“, cerró.

Aseguran que hay otros casos con la misma modalidad de robo en la provincia.