Oscar González Oro tras abandonar la Argentina: “Siento que recuperé la libertad”

Oscar González Oro se cansó de la cuarentena que rige en la Argentina, pidió su residencia uruguaya y se dirigió hacia el país vecino. Desde allí brindó una entrevista donde explicó los pormenores de esta decisión.

El conductor se había mostrado en contra de la estricta cuarentena y, después de más de 140 días, tomó la decisión de radicarse en Uruguay. Al igual que Susana Giménez, el posee una casa en Punta del Este e inició los trámites para obtener la residencia.

Desde allí habló con Teleshow donde confirmó que seguirá con su programa radial desde allí. Además aseguró que en algún momento regresará a su departamento en San Isidro.

“Fue una decisión que me costó tomar, pero estoy contento de estar acá. Primero hablé con la cónsul general, que es un sol, y le pregunté cómo tenía que hacer para obtener la residencia. Ella me dijo: ‘Hacé tal cosa, hacé tal otra, certificá esto y lo demás’. Y en un mes, más o menos, me salió. Ya me entregaron una cédula provisoria y, ahora, me van a entregar la definitiva”, expresó.

A su vez, González Oro confirmó que solo rompió la cuarentena en tres ocasiones: dos laborales y una médica. Sin embargo, un día se hartó de no poder salir a pasear y tomó la drástica decisión.

“El valor más grande que prediqué a lo largo de toda mi vida, es la libertad. Yo siento que hoy la recuperé. El poder decidir qué hago y no que decidan por mí. Porque me dicen que están prohibidas las reuniones sociales y que el lunes autorizan a los clubes de fútbol a hacer entrenamiento. ¿Eso no es una reunión social? Hay veintidós tipos en una cancha, más los asistentes, peloteros, aguateros, director técnico… ¡Hay cincuenta personas! ¿Y yo no puedo invitar a alguien a comer a mi casa? No es lógico”, concluyó en su diálogo con Teleshow.

Oscar González Oro se reencontrará con sus hijos en Europa

El Negro también reveló que viajará a Europa para reencontrarse con sus hijos: “Hace un año que no los veo. Yo nunca pasé tanto tiempo sin estar con ellos. Y esa fue la razón más importante por la que decidí venirme a Uruguay”.

Fuente: Teleshow