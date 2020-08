Caso Fabricio: Sitas denuncia presión y violencia por parte de los familiares del niño

Los profesionales de la salud nucleados en el gremio de Sitas han denunciado este lunes ante la cámara de Los Primeros una grave situación en el marco del inconveniente que ocurre con el caso de Fabricio Cabrera, el niño que ingresó con un cuadro de apendicitis y ahora su vida corre serio peligro.

Los padres y familiares de Fabricio advierten que hubo mala praxis y desde hace semanas realizan diversas protestas al respecto en el mismo hospital de Niños.

Sin embargo, desde Sitas dicen que los médicos fueron amenazados por la familia y trabajan bajo presión.

“Que haya sucedido esto después de tantas operaciones de apendicitis que realizó este mismo equipo es un golpe para los trabajadores de la salud. Sentimos esto como una gran cachetada y nos duele muchísimo. Pero sabemos que la medicina no es exacta. No comprendemos la violencia, hay gente que cree que puede hacer todo lo que quiera y romper los protocolos. Tenemos que ocultar nuestra condición de médicos, no nos vestimos con nuestra ropa de trabajo, sentimos que estamos acechados. La medicina no tiene respuesta para todo”

“Estamos muy disgustados con la dirección del hospital. Hemos visto un accionar dubitativo, temeroso, complaciente y no propio de los directores de la institución. Si la situación de hubiera manejado bien la situación, no llegábamos a estos extremos”