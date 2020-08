Milagro Sala: “Si no hay reforma judicial nunca vamos a poder recuperar la libertad”

La dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró este martes que si el gobierno nacional no avanza con la reforma de la Justicia “no va a pasar nada” con los “presos políticos”.

“Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología y el desastre que armó el Partido Radical en Jujuy, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad”, aseguró en El Destape Radio.