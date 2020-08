Defensoría del Pueblo busca garantizar la atención de pacientes Covid en el sector privado

Después de varias reuniones, el Defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo espera que en los próximos días el Gobierno de la Provincia y la Asociación de Clínicas y Sanatorios puedan arribar a un acuerdo que garanticen la atención médica de los pacientes Covid en el sector privado. Ante algunas denuncias elevadas al organismo, Juri Debo señaló que iniciaron los contactos para acercar a las partes porque si bien “el Estado debe brindar la salud pública, es también su responsabilidad garantizar la salud de todos los tucumanos”.

Puntualmente, algunas clínicas y sanatorios se negaban a recibir a pacientes con síntomas de coronavirus y los remitían directamente al sector público, aduciendo que no tenían camas disponibles. Sin embargo, en el marco de los encuentros propiciados por la Defensoría del Pueblo quedó en evidencia que no están dispuestos a afrontar con los elevados que costos que demanda la atención de un paciente Covid. “Luego de tres reuniones con el gobierno, con algunas obras sociales y prepagas, diría que estamos cerca de un acuerdo, cumpliendo esta Defensoría del Pueblo con su rol de mediador, en un conflicto que surgió quizás por pensar que esto nunca iba a pasar”, afirmó Juri Debo.

Por otro lado, el ombudsman solicitaron a las empresas de servicios de la provincia, como EDET, Sociedad Aguas del Tucumán y Gasnor para que en tiempos de pandemia consideren no cortar el suministro a quienes no puedan pagar las boletas. En particular a las personas que se encuentran impedidas de hacerlo por estar dentro del cerco de seguridad sanitaria como el de Lastenia o del barrio Municipal de Concepción. Aunque también hizo extensivo el pedido a todos los clientes que manifiesten su imposibilidad de cumplir con el compromiso.