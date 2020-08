A tres años de la muerte de Ayelén Gómez, su hermana escribió una conmovedora carta abierta

El emotivo mensaje de la “carta abierta” que redactó la hermana de Ayelén Gómez, al cumplirse tres años de su muerte. El día 12 de agosto del año 2017, Ayelén fue encontrada asesinada debajo de una de las tribunas del Club Lawn Tenis, ubicado en el parque 9 de Julio de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Lo único que determinó la autopsia fue que murió por asfixia mecánica por sofocación.

Su cuerpo fue encontrado desnudo, con golpes y tierra en la garganta. El análisis de la escena demostró que se trató de un crimen de odio que responde a cuestiones estructurales de discriminación y violencia correctiva que quedaron impresas en el cuerpo de Ayelén.

Carta abierta de la hermana de Ayelén Gómez, a 3 años de su Transfemicidio:

“Hola mi nombre es Yohana Gómez, soy hermana de Ayelén Gómez una joven chica trans que fue asesinada el 12 de agosto de 2017 en las inmediaciones de las tribunas de Lawn Tenis en el parque 9 de Julio. Hoy hace 3 años de su brutal asesinato quiero recordar el pedido de justicia por su crimen, también quiero recordar y contarles un poco como era Ayelén, ella era una chica muy luchadora en su historia de vida no fue fácil para ella desde muy pequeña pasó por momentos muy difíciles. Tuvo un accidente doméstico donde quedó con una incapacidad en su mano, luego en su adolescencia pasó por las discriminaciones en muchas ocasiones, no poder tener la oportunidad de tener un buen trabajo. El único trabajo al que pudo acudir fue vender cosméticos.

También le gustaba mucho coser, ella se fabricaba su propia ropa. Le gustaba mucho jugar con los chicos, era muy cariñosa siempre al pendiente de su familia, siempre cuidó muy bien de sus hermanos más chicos, esa es una de las cosas que más tengo presente por eso siempre voy a estar en la lucha al pedido de justicia para mi Lisa, así la llamábamos en la familia.

Les cuento que la extrañamos muchísimo, nos hace tanta falta. hoy es el tercer año sin ella y cómo duele saber que serán muchos más. Creo que el único consuelo para aliviar tanto dolor es que se haga justicia por el femicidio de Ayelén Gómez, que paguen los verdaderos culpables. Hoy me falta una parte muy grande en mi vida, mi LISA ❤️ mi hermana. Solo en sueños me visita, puedo verla y abrazarla.

La extraño muchísimo por eso pido solidaridad con las chicas trans que siguen en su lucha por una vida digna y tranquila, que sean respetadas, a las familias: que las ayuden, las quieran mucho porque como ellas no hay. Hoy me toca a mí vivir sin mi hermana, me la quitaron unos asesinos que, por decisión de ellos, acabaron con su vida y no se dan una idea del daño que hicieron, del dolor que dejaron. 3 años sin Ayelén Gómez pero siempre estarás presente ahora y siempre ❤️ justicia por AYELÉN 💪”

#BastaDeTransfemicidios

#BastaDeMatarnos