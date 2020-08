Protesta de UPCN contra el Subsidio de Salud

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Tucumán, se movilizó hasta la plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, para protestar contra el Subsidio de Salud.

Francisco Osorio, secretario de negociaciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), explicó que hay irregularidades con las órdenes de consulta médica de los afiliados: “Una compañera de Garmendia vino a hacerse atender y ya tenía las órdenes usadas. No hay control en el Subsidio de Salud”.

“Todos los trabajadores aportamos a la obra social. Somos 300 mil afiliados y los servicios que tenemos y las respuestas son nulos”, apuntó en diálogo con Los Primeros.

Osorio expresó: “El sistema se hizo para favorecer a la corporación médica y farmacéutica. El Gobernador tiene que decidir de qué lado está. El Interventor del Subsidio de Salud no da respuestas. Los afiliados pagan plus”.

Asimismo, desde UPCN no descartan continuar con medidas de fuerza si no tienen una solución. “Si no tenemos respuestas, el viernes vamos a reiterar esta protesta”, advirtió Osorio.