Choferes protestaron frente a UTA: “González esta siendo muy flexible y no tenemos para comer”

Un grupo de choferes protestaron frente a UTA, “las empresas dicen que no llegan los subsidios pero nosotros no damos más, los muchachos no tenemos ni para comer. Se nos vencen las tarjetas”.

“Somos afiliados a UTA, no somos un gremio paralelo, hoy estamos con un atraso salarial importante, fuimos pacientes con los empresarios, los subsidios no llegaron y le pedimos al Gobierno provincial que se haga cargo”, comentaron.

“Goznález está siendo muy flexible y no tiene que ser así, tiene que cuidarnos a nosotros”, sostuvieron los choferes que pasan por una situación desesperante.