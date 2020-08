Una mujer lidera por primera vez una división especial de la Policía

La Subcomisaria María del Carmen Sánchez, Jefa de la Patrulla Motorizada de Yerba Buena, lleva 19 años en la fuerza policial y es la primera mujer al mando de una División Especial.

Llegar a este lugar me honra, fue un gran desafío en mi carrera. Es la primera vez que estoy al mando de una unidad especial con estas características tan particulares y al llegar me encontré con un grupo humano consistente, fuerte y con gran entrega a la ciudadanía, lo que fue una gran alegría. Personalmente es un destino muy grato para mí, me enorgullece”, expresa la subcomisaria con emoción.

Su destino estaba marcado desde que ingresó a la Escuela de Policía, ya que en 2001 formó parte de la primera promoción de Oficiales Femeninas de la Escuela de Policía General San Martín. Luego, fue instructora de la institución para después convertirse en la primera mujer que formó parte del Grupo Cero.

“Los ámbitos dónde me ha tocado desempeñarme a lo largo de mi carrera fueron forjando mi carácter y mi impronta. Ser mujer no significó ningún problema ni obstáculo para mí, pero sí fueron desafíos que gratamente tuvieron buenos resultados”, relata Sánchez al recordar con orgullo sus comienzos en la fuerza policial.

Desde aquella primera promoción del 2001, la institución policial generó importantes y profundos cambios en su concepción del rol de la mujer policía, lo que facilitó que se avance hacia la igualdad y el respeto entre pares.

“Es importante para el personal femenino formar parte igualitaria en las funciones y también el acompañamiento de nuestros compañeros y jefes, quienes comprendieron que se puede trabajar de igual a igual si existe un mismo sentimiento de pertenencia. Hoy, tenemos a grandes mujeres conductoras ostentando jefaturas por mostrar su desempeño, entrega, compañerismo y que nuestras autoridades puedan ver eso hace que sea una gran evolución en la Policía de la provincia”, reflexionó Sánchez.

