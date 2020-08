Máxima restricción en El Cadillal para el fin de semana largo

Los últimos fines de semana en Tucumán han entregado una imagen donde se nota a varios vehículos intentando ingresar al Cadillal.

De hecho, durante los últimos días se han clausurado varios comercios y hasta un camping, por no cumplir con los protocolos establecidos por la provincia.

Entonces, las autoridades comunales se han reunido con la policía y con funcionarios del Ente de Turismo para tomar ciertas restricciones en la previa del Día del Niño y el feriado del lunes 17 de agosto.

LAS MEDIDAS TOMADAS

“Tuvimos una reunión y hemos decidido con la policía y turismo que no se abre ningún camping. No se permitirá el ingreso de lanchas al Dique, se van a cerrar antes los negocios y más el Día del Niño. No se va a permitir la entrada a los autos al lago a excepción de las familias que vayan de a tres. Habrá más restricciones“, dijo el delegado comunal Carlos Bonano a LV12.