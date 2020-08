Villa Luján marcha pidiendo justicia por María Vigiani

Otra vez el barrio de Villa Luján marcha por un pedido de justicia y de inseguridad. Ahora es el turno de vecinos, amigos y familiares de María Vigiani, la jubilada asesinada por codicia. Llevaron adelante la protesta en el frente de la casa del imputado por el homicidio Luis Ramis, quien fue liberado.

“Esto no viene de ahora, viene de hace rato. A pesar de todas las pruebas quedó suelto. Nunca nos notificaron. Pido que se haga justicia por mi mamá. Ese asesino está suelto“, dijo Luciano, el hijo de María.

“En Tucumán es barato cometer un delito. Por eso esto se repite y salimos a la calle a pedir justicia“, dijo Alberto Lebbos.

Además, la familia de María denuncia que es amenazada por el abogado que los representó hasta que el imputado salió en libertad.

“La fiscalía no actuó como tiene que actuar. La escena del crimen está contaminada. La fisclía cerró la causa para que la defensa no pudiera actuar. Todo lo que pidió la defensa no se hizo, ni siquiera citaron a declarar a los dos testigos que presentamos. “, dijo el Dr. Perdiguero, abogado defensor de Luis Ramis delante de los hijos de María.