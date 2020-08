Con circulación viral comunitaria, así viajan los tucumanos en colectivo

View this post on Instagram

#TransportePúblico #Coronavirus En estas condiciones viajan los pasajeros de Tucumán en las líneas 103 y 4 (Mercofrut). A pesar de la circulación viral comunitaria que confirmó en el día de ayer el Ministerio de Salud de la Provincia. . La principal medida de prevención que es el distanciamiento social, no se cumple en los colectivos tucumanos.