López Obrador presentó la vacuna que se desarrollará tanto en México como en la Argentina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, que se desarrollará tanto en ese país como en la Argentina, tal como ayer lo confirmó el presidente Alberto Fernández. “Está garantizada la calidad. Se están esperando resultados finales en noviembre, para disponer de la vacuna en el primer trimestre del año próximo”, confirmó.

“Lo importante de esta cooperación es que la cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología”, destacó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien destacó la promoción de la Fundación Slim para alcanzar el acuerdo que incluye también a la Argentina y el laboratorio Mabxience.

Es una “excelente noticia” pero no hay que perder de vista que la pandemia no se acabó. “Desgraciadamente vamos a seguir padeciendo la epidemia y necesitamos cuidarnos, aunque no es lo mismo cuidarnos sin una esperanza que ahora que tenemos la vacuna”, resaltó López Obrador durante la conferencia oficial en que se hizo el anuncio.

“La noticia se dio a conocer ayer en la Argentina. Me buscó el presidente Alberto Fernández para decir que ellos habían firmado el acuerdo y que les daba mucho gusto porque intervenían México y la Fundación Slim. Me enteré de este acuerdo alrededor de las 16 (hora de México) y hablamos a las 19. Luego de ello se acordó informar al pueblo hoy”, relató el Presidente mexicano.

El Gobierno mexicano confirmó que la vacuna “estará disponible en forma universal y gratuita” para su población y adelantó que se la aplicará en forma escalonada teniendo en cuenta las prioridades de cada sector social, tal como lo hará el gobierno de la Argentina.

Además, el Canciller estimó que la vacuna “puede inducir una inmunidad general para que en algunos territorios disminuya o destierre la enfermedad” del coronavirus, y puntualizó que el objetivo de su elaboración binacional, entre México y Argentina, “no es el lucro, sino que América Latina la tenga”.

Fuente: Página 12