Advirtió que tiene los síntomas del Covid pero no tuvo respuestas sanitarias

Florencia Gómez Canelo tiene todos los síntomas de coronavirus. Pidió un hisopado en el 0800 de Vigilancia Epidemiológica, en el Hospital Néstor Kirchner, en el Sanatorio 9 de Julio, en el 107, en el hospital Centro de Salud y no se lo hicieron.

“El día 30 de julio estuve en un supermercado de Yerba Buena y el 3 de agosto comencé con los síntomas. Tuve fiebre haciendo un pico de 38.8°. A los dos días tuve la pérdida del gusto y del olfato. El día 10 de agosto me comuniqué al 0800, el número de emergencia epidemiológica y me dijeron que debía acercarme a los consultorios de febriles. Fui al hospital Néstor Kirchner, hablé con un policía en el ingreso y me dijo que no podía hisoparme si no tenía turno previo. Me dijeron que en el 0800 debía sacar el turno pero cuando llamé no me informaron de eso. Fui al sanatorio 9 de Julio por mi obra social, me dijeron que no me podían atender, que vaya al hospital Centro de Salud. Fui, me atendieron pero una doctora me dijo que no podían hisoparme porque no había tenido un contacto con un positivo, me diagnosticaron una infección respiratoria y me mandaron a casa sin la recomendación de aislarme. Ye sentí que debía hisoparme por los síntomas que tenía. Llamé dos veces más al 0800 y me cortaron el teléfono”