El cruce entre la periodista Cristina Pérez y el ministro Ginés González García

La conductora Cristina Pérez y el ministro de Salud, Ginés González García, mantuvieron un tenso cruce a raíz de dispares evaluaciones sobre los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina para bajar los contagios de Covid-19.

El momento se dio anoche en “Telefe Noticias”, en medio de una entrevista del funcionario para destacar la producción de la materia prima de la vacuna de AstraZeneca/Oxford en el país. En esa línea, González García insistió en que es una solución a largo plazo y que, por ahora, la población debe seguir con el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Creo que tenemos un horizonte concreto a mediano plazo, pero mientras tanto no hay otra que seguir cuidándonos y cumpliendo, como hemos cumplido extraordinario en este primer tiempo de la pandemia. Me da lástima que hay algunos mensajes anticuidado que creo que no son buenos para los argentinos y me da pena que vamos a perder algo que nos costó mucho construir, que es ser uno de los tres países con menor mortalidad específica de América con respecto a esta terrible pandemia”, lanzó el ministro de Salud.

Si bien destacó que “la mayoría se cuida”, apuntó contra las reuniones sociales -prohibidas- y el avance de la enfermedad entre los jóvenes.

“Les estamos pidiendo que sean unos pocos meses, hasta que esta tormenta pase, para que no tengamos las consecuencias que tienen otros. Obviamente, es difícil y tenemos que hacerlo entre todos, como podamos”, expresó.

La periodista de “Telefe Noticias” recordó a González García que “la Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo”. Pero el funcionario la interrumpió de inmediato: “Sí, y tiene los mejores resultados del mundo”.

“¿Del mundo?”, retrucó Pérez. El titular de la cartera de Salud sostuvo que Argentina “está entre los mejores”.

“Eso lo dicen los de afuera, no los de acá. Entonces, yo no entiendo qué campaña quieren hacer para decir que es la más larga, que terminó… No terminó, sigue. Si alguno nos dice que hay una receta mejor, con todo gusto la vamos a hacer. Yo estoy todos los días hablando con toda la gente que puedo y la receta clara y concreta es esta. Si no queremos escucharlo o estamos enfadados, eso tiene que ver con la libertad individual”, aseguró el ministro.

Por último, Ginés González García cuestionó a quienes utilizan la pandemia para “aprovechamiento político”. Sin embargo, la conductora de Telefe le aclaró: “Si alguien piensa distinto tampoco es el enemigo, ministro”.

“Yo no digo que sean el enemigo, pero usted sabe que hay especulación política. No me gusta ser el antipático que dice esto, pero no hay alternativa y las hemos buscado todas”, añadió el entrevistado.

