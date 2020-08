Deiana discrepa con el Defensor del Pueblo por la atención de pacientes Covid-19 en sanatorios

El legislador oficialista, Daniel Deiana, vicepresidente de la comisión de salud de la Legislatura, señaló que no coincide con la participación del Defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, en el conflicto que se generó con las clínicas y sanatorios por no atender a pacientes Covid-19. “No me parece que desde la Defensoría del Pueblo se tenga que hacer este tipo de informes o solicitudes porque lo único que generan es mayor confrontación”.

La intervención del ombudsman surgió a partir de una serie de denuncias que recibió de supuestos pacientes contagiados de coronavirus que denunciaron que no fueron atendidos en los sanatorios, aduciendo que no tenían camas disponibles. A pedido de Juri Debo el Gobierno de la provincia convocó a la Asociación de Clínicas y Sanatorios para resolver el tema.

Sin embargo, para Deiana la intervención de la Defensoría del Pueblo ya que “no creo que que ningún prestador del sector privado se haya negado a atender algún paciente que tenga sintomatología de Covid-19. Lo que sí está pasando, es que el sector público ha establecido de que todos pacientes que tengan obra social sean atendidos en el sector privado”.