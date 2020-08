Coronavirus: Tras 14 días de haberse realizado el hisopado, aún no tiene los resultados

Una mujer dio su testimonio al móvil de Fabián Paéz para Los Primeros, relatando lo que tuvo que padecer un familiar suyo, tras la eterna espera de los resultados de un hisopado que se hizo hace más de catorce días.

Se trata de la hermana de “Daniel”, un trabajador de una empresa privada que reside en Lastenia. El 1º de Agosto, fue sometido a las pruebas para determinar si tenía o no coronavirus, ya que el hombre debía presentar los resultados del hisopado como uno de los requisitos de la empresa para que pudiera regresar a trabajar.

Según el relato de esta mujer, asegura que su hermano “se hizo el hisopado por una cuestión laboral en la carpa de Lastenia, a pesar de no haber tenido contacto con ningún contagiado. En la empresa le exigían los resultados para regresar a trabajar”. Y agregó: “desde los primeros días de agosto que intentamos comunicarnos con las autoridades, para solicitar los resultados y después de una semana, logramos contactarnos nos informan que el test había dado negativo, algo que ya lo sabíamos. El problema es que no tenemos nada por escrito que avale esta información y por ende mi hermano no puede volver a su trabajo”, expresó.

Daniel y su hermana se acercaron a las instalaciones del Comité Operativo de Emergencia (COE) buscando una solución: “necesitamos que nos envíen el correo electrónico con los resultados por escrito, donde se garantice que mi hermano no tiene la enfermedad”.