Ofrece un fin de semana en un departamento de Mar del Plata a cambio de dadores de sangre

El insólito pedido que una mujer hizo en Twitter, ofrece la estadía de un fin de semana en su departamento en la Costa, a cambio de conseguir dadores de sangre para su tío y como muestra de agradecimiento para quienes colaboren.

En su cuenta de esa red social, la joven escribió: “Amigos de CABA necesito dadores de sangre para mi tío q se opera allá. Nosotros somos de Mar del Plata no tenemos quien done x él en CABA. Tiene turno el 20/8 y aún no conseguimos dadores. Si bien es un acto altruista, ofrezco un fin de semana en depto en mdp en agradecimiento”.

Cabe destacar que, desde que comenzó la pandemia, y por el temor al contagio de COVID-19, la donación de sangre se redujo al 80% y la situación actual en hospitales, clínicas y sanatorios es crítica.