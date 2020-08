Celeste Muriega dio positivo de Covid-19: “Me puse perfume y no sentí olor”

A post shared by Celeste Muriega (@celestemuriega) on Aug 14, 2020 at 6:34pm PDT

La periodista de Canal 26, Celeste Muriega, hizo un importante anuncio a través de un vivo de Instagram, en el que contó que salió positivo de Covid-19.

La conductora, indicó: “No puedo ir a trabajar, he avisado a Canal 26, con “Tucho en la Previa, Corte y Confección que hace bastante que voy seguido porque comencé a sentirme mal.

El día miércoles tuve que hacer un desfile y me sentí algo mareada. No estoy acostumbrada a sentirme mareada y seguí con mi trabajo. No me alarmé, pero después me sentí peor.

Llegué a casa y me desplomé, comí algo y al otro día me levanté y me sentí como que tenía 150 años. Me puse perfumé y no sentí el olor, o sea un bajón y ahí me alarmé y dije. ESTO ES CORONAVIRUS y bueno me autoconfiné sola. Hoy me llegaron los resultados y tengo Covid-19”.

